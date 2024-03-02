Полицейский из Херсонской области попытался въехать в Крым на заминированном автомобиле

На пропускном пункте «Джанкой» при проверке обнаружилось, что одна из машин, которая пытается попасть на территорию полуострова, заминирована. Ее хозяин имеет отношение к правоохранительным органам, он проживает в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС .

Шокирующую находку на КПП «Джанкой» сделали сотрудники Федеральной службы безопасности во время досмотровых мероприятий в отношении въезжающего транспорта. За рулем машины находился полицейский, который работает в Херсонской области. К его машине была прицеплена мина.

«Обнаружен прикрепленный к днищу пoд водительским сидением предмет, похожий на взрывное устрoйство», - отчитались по этому поводу работники ФСБ.

Машину тут же отогнали в безопасное место, где взрывотехники провели обезвреживание взрывного устройства. Эксперты уже установили, что при изготовлении мины использовалась взрывчатка и компоненты зарубежного производства. Они выпущены в одной из стран НАТО.

Ранее сообщалось, что оперативники ФСБ ликвидировали украинского агента, который действовал под видом инвалида. Он заминировал машину одного из политиков, а потом оказал вооруженное сопротивление при задержании.