Полиция Алма-Аты начала расследование из-за песни казахского блогера с оскорблением русских

В отношении блогера из Казахстана началось досудебное расследование после того, как тот разместил в Сети песню с оскорблением русских людей. Об этом сообщило РИА Новости.

Темирлан Есенбек записал и выложил в запрещенной в РФ социальной сети песню, в которой допускает шовинистические высказывания в отношении русских, в том числе и проживающих в Казахстане. После этого полиция Алма-Аты начала вести досудебное расследование в его отношении.

«Разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни, выраженных оскорблением представителей целого этноса», — указали журналистам правоохранители Казахстана.

Они также уточнили, что блогер не является сочинителем данной песни. Сейчас выясняется личность того, кто написал ее. Он вместе с блогером подпадает под статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание.

Ранее сообщалось, что в Казахстане осудили гражданина своей страны, который принимал участие в украинском конфликте на стороне РФ. Он нес службу в частной военной компании, и участвовал в боевых действиях. За это его лишили свободы на 4,5 года.