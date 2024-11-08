Полиция арестовала 62 подозреваемых в нападении на израильтян в Амстердаме

Полиция сообщила о задержании 62 человек, подозреваемых в нападении на израильтян в Амстердаме. По информации Министерства иностранных дел Израиля, как минимум десять человек получили ранения, двое считаются пропавшими без вести. По данным правоохранительных органов, пятеро из пострадавших были госпитализированы.

Ночью 8 ноября, после футбольного матча между «Аяксом» из Амстердама и тель-авивским «Маккаби», произошло несколько атак на израильских фанатов.

Днем в четверг возле стадиона собрались болельщики «Маккаби» и противники их приезда в Амстердам. Сообщается, что некоторые из них держали палестинские флаги и демонстрировали про-палестинские лозунги.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выступил с заявлением о «антисемитских нападах на израильтян», назвав их «абсолютно недопустимыми».

Министерство иностранных дел Израиля объявило, что его глава Гидеон Саар отправляется с экстренным визитом в Нидерланды.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ развернет спасательную миссию в Нидерландах после нападения на болельщиков.