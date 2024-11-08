ЦАХАЛ развернет спасательную миссию в Нидерландах после нападения на болельщиков

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) инициировала отправку спасательной миссии в Нидерланды после серии атак на израильских фанатов в Амстердаме, как сообщила пресс-служба армии.

Эта операция, согласованная с властями Нидерландов, будет осуществляться с помощью грузового самолета и включает медицинские и спасательные группы.

В пресс-релизе было отмечено, что армия занимается подготовкой данной операции по указанию политического руководства страны.

Командование ЦАХАЛ будет осуществлять управление миссией в сотрудничестве с различными подразделениями и органами безопасности Израиля.

Напомним, что «Маккаби» потерпел поражение от «Аякса» с разгромным счетом 0:5 в матче Лиги Европы. По завершении игры в социальных сетях появились записи нападения на израильских болельщиков в Амстердаме, осуществленного группой неизвестных в масках.