Полиция арестовала блогера Дюка Денниза за игру в прятки

В Сан-Антонио, США, популярный блогер и стример Дюк Денниз был арестован за игру в прятки в торговом центре после его закрытия. Об этом сообщило издание USA Today со ссылкой на заявление местной полиции.

Инцидент произошел 2 августа. Охранники торгового центра несколько раз просили Денниза покинуть территорию, однако он игнорировал их требования. По прибытии полиции стример попытался скрыться, но был задержан вместе с еще одним участником игры.

Деннизу предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию и уклонении от ареста. За каждую статью блогер внес залог в размере тысячи долларов (около 80 тыс. руб. по текущему курсу). 3 августа вечером он был освобожден из-под стражи.

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