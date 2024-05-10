Полиция Берлина за 9 мая задержала 10 человек на праздничных мероприятиях

Во время акций, приуроченных к Дню Победы, задержали десять человек за различные правонарушения. Об этом сообщило издание Bild.

По данным журналистов, никого из задержанных не стали обвинять ни в чем серьезном. Кто-то из них разместил на своей одежде георгиевские ленты, другие оскорбили представителей полиции.

«Всего задержаны 10 человек», - указали авторы статьи.

Полицейские утверждают, что не произошло никаких крупных ЧП, задержания были связаны лишь с мелкими инцидентами. В этом году власти немецкой столицы снова запретили проводить какие-либо мероприятия у советских мемориалов, носить униформу, проигрывать военные песни и марши, а также публично демонстрировать советскую и российскую символику.

До этого появились сообщения, что в Париже 9 мая произошло нападение на полицейских. Злоумышленник расстрелял двоих правоохранителей, оба они получили тяжелые ранения.