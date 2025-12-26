Полиция ДНР обезвредила вооруженного мужчину, открывшего стрельбу в супермаркете Донецка

В Донецке сотрудники правоохранительных органов пресекли опасный инцидент в общественном месте. Как сообщили в МВД Донецкой Народной Республики, полицейские обезвредили мужчину, который устроил беспорядочную стрельбу в одном из супермаркетов города.

Чрезвычайное происшествие случилось в Петровском районе Донецка. Получив сигнал о вооруженном человеке в торговом зале, наряды полиции оперативно прибыли на место. Им удалось быстро задержать стрелка, не допустив эскалации насилия и возможных жертв среди гражданского населения.

За проявленные в этой сложной ситуации мужество, хладнокровие и профессиональные действия сотрудники полиции, участвовавшие в задержании, были удостоены государственных наград. Им вручили медали «За храбрость». Точные мотивы действий вооруженного мужчины, а также детали произошедшего устанавливаются в ходе следственных мероприятий. Инцидент еще раз продемонстрировал высокий уровень готовности и оперативности правоохранительных органов ДНР в условиях чрезвычайных ситуаций.

