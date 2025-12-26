Суд вынес обвинительный приговор отставному судье, стрелявшему в водителя «Яндекс.Такси»

Видновский городской суд Московской области вынес приговор в отношении отставного судьи военного суда Альберта Тришкина. Мужчина признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений с применением оружия. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, передает РИА Новости из зала суда.

В ходе судебного заседания было установлено, что инцидент произошел в Ленинском городском округе Подмосковья. Водитель сервиса «Яндекс.Такси», сдавая задним ходом, перегородил дорогу автомобилю Hyundai, за рулем которого находился Тришкин. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в пылу которого отставной судья произвел выстрел из незарегистрированного травматического пистолета, ранив таксиста в ногу.

Выступая с последним словом, Альберт Тришкин заявил, что полностью признает фактическую сторону дела, активно сотрудничал со следствием и неоднократно пытался компенсировать моральный вред потерпевшему. Он выразил надежду на справедливое решение. Государственное обвинение в прениях сторон просило назначить подсудимому три года лишения свободы условно, однако суд счел возможным смягчить наказание. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает до пяти лет реального лишения свободы.

Ранее сообщалось, что экс-руководителей сетевой компании в Тульской области осудят за взятку на ₽5 млн.