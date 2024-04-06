Полиция Эквадора взяла штурмом мексиканское посольство и травмировала несколько дипломатов

Мексиканское посольство в Кито подверглось штурму со стороны эквадорских правоохранителей. Они атаковали его, чтобы взять под арест бывшего вице-президента Гласа. Об этом сообщило агентство Reuters.

Хорхе Глас укрывался в мексиканском посольстве еще с декабря прошлого года. Теперь же он был задержан. Это произошло в результате штурма, которому подверглось здание посольства.

«Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, который с декабря жил в посольстве Мексики в Кито, был задержан», - заявили журналисты.

Есть данные, что несколько мексиканских дипломатов получили травмы во время атаки. Мексика уже заявила, что обратится по этому поводу в Организацию Объединенных Наций, чтобы ее Международный суд осудил данное преступление.

Ранее сообщалось, что власти Эквадора официально отказались отправлять оружие на Украину. До этого они хотели поставить Киеву устаревшую технику, которая находится в их распоряжении, причем под видом металлолома. Сразу после объявления о подобных намерениях в бананах, которые Эквадор в РФ, нашли муху-паразита. Она стала препятствием для приобретения такой продукции Россией. После этого Эквадор передумал поставлять украинцам вооружения.