Полиция ФРГ остановила танкер по подозрению в повреждении подводного кабеля

В акватории Балтийского моря немецкими правоохранителями было остановлено судно, которое шло из Санкт-Петербурга. Его заподозрили в повреждении кабеля под водой. Об этом сообщило агентство DPA.

Танкер двигался по маршруту Санкт-Петербург — Севилья. Его заподозрили в том, что он причастен к повреждению подводного кабеля неподалеку от острова Готланд. Судно шло под флагом Антигуа и Барбуды. Полицейские опросили экипаж, затем танкер продолжил свое движение. По имеющимся данным, судно уже вошло в Кильский канал.

Ранее уже сообщалось, что в Балтийском море получил повреждение еще один подводный кабель, который связывает между собой Германию и Финляндию. Он был поврежден на участке неподалеку от острова Готланд, который принадлежит Швеции. Власти этой страны уже начали свое расследование. Этим занялись прокуратура, береговая охрана и военные.