В акватории Балтийского моря получил повреждения еще один кабель

В Балтийском море неподалеку от острова Готланд получил повреждения еще один кабель, который связывает между собой две страны. Об этом в социальной сети Х сообщил Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции.

Повреждение кабеля, которое ранее считалось предположительным, теперь подтвердил целый ряд шведских ведомств: прокуратура, береговая охрана и военные. Правоохранители начали расследование по этому поводу и отчитываются о новостях перед правительством.

«Мне уже известно о возможном новом повреждении кабеля в Балтийском море. Профильные ведомства, которые расследуют произошедшее, регулярно информируют правительство», — указал Кристерссон.

По его утверждению, власти Швеции очень серьезно относятся к любым повреждениям инфраструктуры.

Ранее по поводу повреждения кабелей на дне Балтийского моря высказались в Финляндии. Глава финского Министерства иностранных дел Валтонен призвала к объективному подходу в расследовании всех таких случаев. Она также заявила о необходимости избегать необоснованных обвинений в адрес России.