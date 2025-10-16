Полиция Ганы поймала каннибала, три года терроризировавшего один из городов

В Гане правоохранители сумели вычислить и поймать каннибала, на протяжении трех лет убивавшего и поедавшего таксистов и других людей, которые работали по ночам. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным издания, неизвестный с 2022 года терроризировал город Ва. Он нападал на водителей такси, а также других людей, которые работали ночью, и совершал расправу над ними. По некоторым данным, убийства носили ритуальный характер и были связаны с каннибализмом. Все это сеяло панику среди жителей города. Точное число жертв скрывается, но есть информация, что погибли как минимум несколько человек.

Теперь же людоед арестован. Местные власти сделали намек, что его задержание приоткроет тайну на исчезновения и смерти людей, которые происходили в последние годы.

Ранее сообщалось, что доказана причастность кузбасского маньяка-каннибала Спесивцева к гибели еще 15 человек.