Полиция Карелии возбудила уголовное дело после нападения на юношу с ДЦП

В Беломорске (Республика Карелия) правоохранительные органы расследуют шокирующий случай жестокости. Как сообщает полиция региона, 15-летний подросток подозревается в зверском избиении 22-летнего юноши, страдающего детским церебральным параличом.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение местной жительницы в пятницу, 31 октября. Женщина передала правоохранителям видео, поступившее на телефон ее сына, где запечатлены издевательства над беспомощным пострадавшим.

Следствие устанавливает, что агрессор заманил жертву в квартиру, где подверг его системным унижениям и избиению. По свидетельствам очевидцев, происходящее на записи сопровождалось крайними формами надругательства, включая плевки и мочеиспускание. В результате нападения молодой человек с ДЦП в критическом состоянии был доставлен в медицинское учреждение, где врачи борются за его жизнь.

На данный момент подозреваемый задержан. Суд избрал в отношении несовершеннолетнего меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря. Расследование инцидента продолжается.

