Полиция Косово заняла два сербских учреждения на севере региона и вывела сотрудников

Полиция самопровозглашенной республики Косово заняла два сербских учреждения на севере региона и вывела их сотрудников, подтвердил заместитель командира полиции «севера» Вельтон Эльшани в интервью порталу Kosovo-online.

Дирекция по строительным участкам и жилищным вопросам функционировали в северной сербской части Косовска-Митровицы, где трудились около 70 человек.

В четверг подразделения косово-албанской полиции захватили эти здания, выставили работников за их пределы и сняли сербские флаги с входа.

Он отметил, что полиция совместно с прокурором находится на месте происшествия и рассматривает это как дело, связанное с выдачей поддельных документов на недвижимость и земельные участки.

Он добавил, что сотрудники имеют возможность забрать свои личные вещи, однако с этого момента объекты находятся под контролем полиции и прокуратуры.

Ранее сообщалось, что протестующие в Сербии перекрыли мост через Дунай и потребовали отставки правительства.