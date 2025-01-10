Полиция Лос-Анджелеса задержала возможного виновника пожаров в Калифорнии

Телеканал NewsNation сообщил , что полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, который стал причиной пожара «Кеннет» на западной стороне агломерации, согласно информации правоохранительных органов.

Полицейский департамент Лос-Анджелеса подтвердил, что инцидент с пожаром «Кеннет» теперь рассматривается как поджог.

NewsNation отметил, что задержание подозреваемого стало возможным благодаря помощи местных жителей. Как заявил окружной прокурор Нейтан Хохман, ему может грозить срок вплоть до пожизненного заключения.

На протяжении этой недели округ Лос-Анджелес столкнулся с природными пожарами, которые уже называют одними из самых разрушительных в истории региона. В районе Алтадена охвачены огнем более 10 тыс. гектаров, что угрожает безопасности около 13 тыс. зданий.

Сложности в борьбе с огнем создают сильные ветра, затрудняющие работу авиации, а также неисправные пожарные гидранты в районе Палисейдс.

Ранее СМИ опубликовали жуткие кадры последствий крупного пожара в Калифорнии.