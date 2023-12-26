Полиция начала проверку после обнаружения шприца в детском саду в Подмосковье

Шестилетняя девочка нашла на территории детсада в Орехово-Зуево шприц и получила инъекционные повреждения. Установление всех обстоятельств произошедшего взяла на контроль прокуратура.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, воспитанники одного из детсадов во время прогулки обнаружили пустой шприц возле забора. Один из детей уколол себе руку, повредив запястье и кисть. Ребенку оказали медицинскую помощь, в настоящее время угроза жизни и здоровью отсутствует.

В прокуратуре Подмосковья добавили, что территориальный отдел полиции начал проверку по факту случившегося.

Ранее СМИ сообщали, что внутри шприца, который обнаружила шестилетняя девочка, была доза инсулина.