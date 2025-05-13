Полиция начала проверку после поджога дома премьера Стармера

Британская контртеррористическая полиция начала расследование предполагаемого нападения с использованием самодельного зажигательного устройства на резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера о чем сообщила газета The Telegraph.

Недавно пресс-служба лондонской полиции заявила о начале расследования в связи с сообщениями о возгорании в доме Стармера. В заявлении полиции не было указано, рассматривается ли данный инцидент как преднамеренный поджог.

Ранее сообщалось, что хваленая «коалиция желающих» Стармера испаряется.