Полиция начала проверку после поджога дома премьера Стармера
Telegraph: Британия расследует предполагаемую атаку на дом премьера Стармера
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Британская контртеррористическая полиция начала расследование предполагаемого нападения с использованием самодельного зажигательного устройства на резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера о чем сообщила газета The Telegraph.
Недавно пресс-служба лондонской полиции заявила о начале расследования в связи с сообщениями о возгорании в доме Стармера. В заявлении полиции не было указано, рассматривается ли данный инцидент как преднамеренный поджог.
Ранее сообщалось, что хваленая «коалиция желающих» Стармера испаряется.