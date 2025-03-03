Поножовщина на автовокзале в Хайфе: четверо пострадавших

Нападавший с ножом, атаковавший граждан на главном автовокзале в Хайфе, на севере Израиля, был обезврежен. Об этом проинформировала пресс-служба израильской полиции.

В полиции заявили, что территория вокруг места происшествия оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, которые проводят следственные действия.

Как сообщил портал Ynet, в результате инцидента в Хайфе пострадали четыре человека. Первоначально портал писал об использовании огнестрельного оружия в нападении и нейтрализации двух нападавших.

По информации телеканала Kan, в результате атаки ранения получили пять человек. По их сведениям, стрелял в нападавшего сотрудник охраны автовокзала.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента со стрельбой, произошедшего в торговом центре «Красный кит», расположенном в подмосковных Мытищах, пострадали три человека.