Полиция Нидерландов застрелила 15-летнего подростка у McDonald’s

Полиция Нидерландов застрелила 15-летнего подростка возле ресторана McDonald’s в городе Капелле-ан-ден-Эйссел после того, как он украл электровелосипед и угрожал огнестрельным оружием. Инцидент произошел на глазах у многочисленных свидетелей, включая детей.

По информации правоохранительных органов, стражи порядка неоднократно требовали от подозреваемого бросить оружие на землю, но подросток проигнорировал эти предупреждения. Когда молодой человек попытался скрыться с места происшествия, полицейские открыли огонь.

Мэр города Йоост Манюсама подтвердил личность погибшего и выразил соболезнования родственникам. Инцидент вызвал шок у очевидцев, находившихся в ресторане быстрого питания и его окрестностях. Местные власти пообещали провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего.

