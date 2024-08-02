Полиция оцепила проспект Генерала Острякова в Севастополе из-за упавшей ракеты ATACMS

Оперативные службы в настоящее время работают в районе проспекта Генерала Острякова в Севастополе, где были обнаружены многочисленные суббоеприпасы от сбитой сегодня ночью ракеты ВСУ ATACMS американского производства. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали ракетами и беспилотниками Севастополь. На улице Хрусталева в центральной части города на пешеходный переход рухнула часть сбитой ракеты. В районе улицы Симонка в поселке Учкуевка на северной стороне Севастополя замечены догорающие остатки упавших частей украинских дронов.

«Жителей в районе места происшествия призвали не выходить на улицу до завершения работ специалистов», — написал Развожаев.

Сейчас внушительная часть проспекта Генерала Острякова перекрыта. На подъездах выставлены кордоны из полицейских автоэкипажей. В качестве подтверждения происходящего Развожаев разместил у себя на странице соответствующее видео. Информация по пострадавшим в ходе ночной атаки ВСУ уточняется.

Напомним, ВСУ в ночь на пятницу, 2 августа, атаковали жилые районы Севастополя, расположенные на мысе Фиолент. В работу сразу включилась ПВО.