Полиция Петербурга задержала молодого мигранта по подозрению в нападении с ножом

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали молодого человека, подозреваемого в совершении нападения с применением холодного оружия. Как сообщили в городском главке МВД России, инцидент произошел в хостеле на Рижском проспекте около полуночи 25 декабря.

Поступивший в полицию вызов сообщал о драке между постояльцами. На месте выяснилось, что один из участников конфликта, 46-летний мужчина, получил ножевое ранение в шею. Его в срочном порядке доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Сотрудники полиции оперативно установили и задержали подозреваемого — 19-летнего мигранта. Молодой человек пытался скрыться, но был найден во дворе дома на Гончарной улице. В отношении него уже составлен административный протокол по статье о нарушении иностранным гражданином правил пребывания в России. Параллельно решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения.

По данным ведомства, оба участника инцидента являются гражданами одного государства. Пострадавший приехал в Россию на заработки еще в феврале текущего года. Обстоятельства и мотивы конфликта выясняются в ходе следственных действий.

