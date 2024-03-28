«Полиция Подмосковья сыграла важную роль»: в МВД рассказали, как вычислили машину террористов из «Крокуса»

Сотрудники ГУ МВД России по Московской области изъяли из «Крокус Сити Холла» важную видеозапись, благодаря которой удалось вычислить машину террористов, сказала официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По ее словам, в день трагедии на место прибыли сотрудники УМВД РФ по городскому округу Красногорск — начальник полиции Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков. Они добрались до серверной и взломали дверь, а затем вместе с сотрудниками ФСБ просмотрели видеозапись.

Полученная из видео информация помогла установить маршрут передвижения подозреваемых, благодаря этому их задержали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что поисковые работы на месте теракта в «Крокус Сити Холле» завершены.