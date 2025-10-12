Полиция Подольска сообщила о снижении преступности почти на 10%

Подольские правоохранительные органы подвели итоги оперативно-служебной деятельности за три квартала 2025 года, и результаты демонстрируют устойчивую положительную динамику в обеспечении правопорядка на территории городского округа. Об этих итогах рассказало новостное интернет-издание REGIONS.

Согласно официальным данным, представленным пресс-службой администрации муниципалитета, за девять месяцев текущего года в Подольске достигнуто значительное снижение уровня преступности. Статистические данные свидетельствуют о сокращении количества зарегистрированных преступлений на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особого внимания заслуживает динамика в сфере дорожно-транспортных происшествий. Количество ДТП на дорогах Подольска сократилось на 14,8%, что свидетельствует об эффективности мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

«Особенно важно отметить, что оперативная работа стала еще результативнее: общая раскрываемость преступлений остается высокой и достигает 80,3%, что на 9% выше среднеобластного уровня», — указано в официальном сообщении пресс-службы администрации Подольска.

Значительных успехов удалось добиться в борьбе с наркопреступностью. По этому направлению раскрываемость выросла на впечатляющие 31,3%, что демонстрирует эффективность специализированных оперативно-профилактических мероприятий и межведомственного взаимодействия в данной сфере.

Ранее сообщалось, что ученики подольской школы №29 имени П.И. Забродина установили впечатляющий экологический рекорд, собрав за два месяца более шести тонн макулатуры. Они вышли на третье место по Подмосковью с таким высоким показателем.