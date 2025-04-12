Полиция Подольска задержала мужчину, в пьяном виде стрелявшего по машинам

В Подольске ночью мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять по припаркованным автомобилям. Он был задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщил телеграм-канал Подмосковная полиция».

В Подольске на Красногвардейском бульваре произошло ЧП. Там мужчина в нетрезвом состоянии произвел несколько выстрелов в три припаркованные автомашины. Свидетели происшествия тут же позвонили в полицию.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции правонарушитель был установлен и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства», — указал микроблог.

Виновником оказался ранее уже не раз судимый 22-летний мужчина. У него был изъят пневматический пистолет. В отношении подозреваемого сейчас ведется проверка, которая решит, возбуждать ли в его отношении уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Мытищах были задержаны двое местных жителей, которые избили мужчину из-за сделанного им замечания. Те выбрасывали мусор из окна квартиры, и это спровоцировало конфликт. По результатам инцидента пострадавший человек попал в больницу.