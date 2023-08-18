Полиция проверяет информацию о конфликте между мужчиной и детьми на спортплощадке в Балашихе

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего на спортивной площадке в Балашихе.

Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД, в ходе мониторинга Сети правоохранители выявили видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина выгоняет детей со спортплощадки. При этом он использует ненормативную лексику.

Полицейским предстоит установить всех участников инцидента. В ведомстве отметили, что заявлений и сообщений по факту произошедшего в дежурную часть не поступало.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что инцидент произошел в микрорайоне Павлино.

Ранее сообщалось, что против жителя Подмосковья возбудили уголовное дело за избиение подростка в Люберцах.