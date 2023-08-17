Уголовное дело завели на жителя Подмосковья за избиение подростка на улице

Уголовное дело о хулиганстве возбудили после появления в СМИ информации об избиении жителем Котельников подростка. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Поводом стал видеоролик, на котором запечатлено, как мужчина наносит удары руками и ногами по голове и телу ребенка, уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел во дворе многоэтажного жилого дома. В ближайшее время следователи намерены допросить очевидцев и потерпевшего.

Ранее издание Mash сообщило, что на двенадцатилетнего подростка напал тренер по боксу. По данным журналистов, мужчина нанес несовершеннолетнему больше десяти ударов руками и ногами.