Полиция проверяет обстоятельства ДТП в Подмосковье, в результате которого погиб ребенок

В Московской области произошло трагическое ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого погиб ребенок. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах. Несколько человек получили травмы.

Отмечается, что инцидент произошел на участке автодороги М-12 в Подмосковье. Там микроавтобус с детьми столкнулся с двумя легковыми автомобиля, в результате чего перевернулся. Кадры жуткой аварии появились в Сети. В частности, их опубликовал телеграм-канал Baza.

По информации источника, к месту ДТП едет множество машин скорой помощи, однако прорываются медики с трудом из-за образовавшейся пробки.

Кроме того, по обновленной информации, количество погибших увеличилось до двух — в карете скорой помощи скончалась женщина. Сейчас полиция занимается установлением всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе ребенок на самокате попал под колеса автомобиля.