В Кузбассе ребенок на самокате попал под колеса автомобиля

В микрорайоне Лесная Поляна вечером 22 мая произошло дорожное происшествие с участием восьмилетнего ребенка, сообщает VSE42.Ru , ссылаясь на сообщение очевидцев.

По сообщениям свидетелей ДТП, мальчик, передвигавшийся на самокате, оказался под колесами автомобиля. На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Текущее состояние пострадавшего ребенка и обстоятельства инцидента уточняются.

При этом в сибирском регионе отмечается тревожная статистика: по официальным данным, количество ДТП с участием детей на электросамокатах за последний период увеличилось на 60%.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Одинцово проконтролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибла женщина.