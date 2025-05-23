В Кузбассе ребенок на самокате попал под колеса автомобиля
Соцсети: в Кемерово юного самокатчика сбил автомобиль
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В микрорайоне Лесная Поляна вечером 22 мая произошло дорожное происшествие с участием восьмилетнего ребенка, сообщает VSE42.Ru, ссылаясь на сообщение очевидцев.
По сообщениям свидетелей ДТП, мальчик, передвигавшийся на самокате, оказался под колесами автомобиля. На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Текущее состояние пострадавшего ребенка и обстоятельства инцидента уточняются.
При этом в сибирском регионе отмечается тревожная статистика: по официальным данным, количество ДТП с участием детей на электросамокатах за последний период увеличилось на 60%.
Ранее сообщалось, что прокуратура в Одинцово проконтролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибла женщина.