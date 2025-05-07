Полиция США задержала россиянина при попытке угнать дорогую яхту

Гражданин России пытался угнать в Соединенных Штатах яхту, чтобы сбежать на ней на Багамские остова. Он уже задержан правоохранителями. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В американской Флориде в понедельник, 5 мая, произошел инцидент, связанный с попыткой угнать яхту класса люкс. Злоумышленник хотел украсть судно, чтобы покинуть США и добраться до Багамских островов.

«Подозреваемый был опознан как 29-летний россиянин Николай Вилков», — указали журналисты.

Они сослались на информацию, полученную от офиса шерифа округа Мартин. Полицейские отправились в погоню за угонщиком, преследование длилось более часа. Правоохранителям удалось догнать беглеца, он был задержан.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошла погоня со стрельбой. Полиция попыталась остановить машину, которая числилась в угоне. Ее водитель стрелял в полицейских, но сам получил ранение в результате ответных действий. Злоумышленник задержан, после чего доставлен в больницу.