Полиция Тюмени задержала ранее судимого мужчину за избиение прохожей

Правоохранительные органы Тюмени задержали 40-летнего мужчину с судимостью по подозрению в избиении женщины. По информации регионального управления МВД, инцидент произошел 19 октября на улице Фармана Салманова.

Следствие установило, что злоумышленник попытался познакомиться с прохожей и начал оказывать ей знаки внимания. После того как девушка отказала ему, мужчина пришел в ярость и нанес ей сильный удар в лицо.

Полиция оперативно задержала подозреваемого. Следователи взяли дело на контроль и пообещали дать правовую оценку действиям нападавшего после установления всех обстоятельств произошедшего. Для этого правоохранители запросили медицинские документы, которые подтвердят степень тяжести причиненных потерпевшей телесных повреждений.

