Полиция устанавливает участников массовой драки у ТЦ в Волоколамске

Подмосковная полиция начала проверку по факту драки возле одного из ТЦ в Волоколамске, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых неизвестные устроили на улице потасовку. По словам очевидцев, группа подростков напала на мужчину.

Заявлений по факту случившегося в полицию не поступало, уточнили в главке. В настоящее время правоохранители устанавливают участников конфликта и все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске произошел дорожный конфликт со стрельбой.