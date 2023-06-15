Полиция в Дмитрове раскрыла кражу автомобиля и вернула его законному владельцу

Полицейские Дмитровского городского округа задержали 34-летнего уроженца Приморского края, который подозревается в краже иномарки. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

С заявлением в полицию о пропаже автомобиля обратился один из местных жителей. Он рассказал, что машина стоимостью более миллиона рублей была припаркована во дворе дома.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. По месту его жительства в Люберцах прошли обыски, в ходе которых были найдены подложные автомобильные номера, а также приспособления для вскрытия дверей и запуска двигателя автомобилей.

Украденную иномарку обнаружили в лесу вблизи деревни Орехово. Машину передали владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Суд заключил подозреваемого под стражу. В настоящее время полицейские выясняют, причастен ли задержанный к другим аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что сотрудницу одной из коммерческих организаций в Подольске заподозрили в хищении у работодателя четырехсот тысяч рублей.