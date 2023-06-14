Сотрудницу фирмы в Подольске подозревают в хищении у работодателя продукции на 400 тысяч рублей

Сотрудницу коммерческой организации в Подольске, занимающейся поставкой продовольственных товаров, подозревают в подделке документов и хищении у работодателя продукции на четыреста тысяч рублей.

Как сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова, 32-летняя жительница Реутова работала в компании торговым представителем. Полицейские установили, что она делала фиктивные заказы на продукты, подделывала накладные и оттиски печатей различных фирм.

Уточняется, что заявление о хищении продукции в дежурную часть поступило от представителя коммерческой организации, где работает подозреваемая. Возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказала Петрова.

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