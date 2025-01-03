Полиция заблокировала проходы к небоскребу Трампа в Нью-Йорке после подрыва Tesla
Фото: [unsplash.com]
Проходы к небоскребу Trump Tower будущего президента США Дональда Трампа перекрыты сотрудниками полиции Нью-Йорка. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время вокруг здания установлены бетонные блоки и металлические заграждения. Проходы к небоскребу заблокировали после теракта в Новом Орлеане и подрыва электромобиля Tesla Cybertruck.
Перекрыта прилегающая улица.
Пешеходы не могут подойти к Trump Tower, а водители не могут припарковаться у входа.
Напомним, 1 января рядом с отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. Один человек получил смертельные ранения. Генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что транспортное средство было исправно, а взрыв мог произойти из-за подложенной бомбы.
Ранее сообщалось о том, что подорвавший Tesla в Лас-Вегасе мужчина выступал в поддержку Украины.