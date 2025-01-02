В теракте с подрывом Tesla в Лас-Вегасе нашли украинский след

Канал Shot нашел возможную связь терактов в Лас-Вегасе и Новом Орлеане, произошедших 1 января. Также по его данным, один из участников поддерживал Украину.

Журналисты дорвались до соцсетей жены Мэтью Ливелсбергера, предполагаемого подрывника Tesla Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе. В ходе изучения публикаций выяснилось, что мужчина поддерживал Украину. Об этом подсказали его снимки в футболке с кричащим украинским лозунгом.

Удивительным стало и то, что предполагаемый террорист служил на той же военной базе, что и исполнитель теракта в Новом Орлеане, Шамсуд-Дин Джаббар. В армии США Мэтью служил 19 лет. Себя называл бывшим начальником разведки сил специального назначения.

Напомним, 1 января в США произошло как минимум два теракта. В Новом Орлеане внедорожник въехал в толпу на оживленной улице, водитель устроил стрельбу. Погибли не меньше 15 человек, десятки пострадали.

В тот же день стало известно о взрыве и пожаре у здания Трампа в Лас-Вегасе: горела машина Tesla Cybertruck. Водитель и он же предполагаемый подрывник погиб, семь получили ранения.

Ранее сообщалось, что «илонмасковской» машине в Лас-Вегасе обнаружили канистры с бензином и пиротехнику.