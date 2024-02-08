Полиция задержала 13 участников драки между охранниками и сотрудниками склада в Электростали
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Полицейские установили тринадцать участников драки на складе в Электростали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Минувшей ночью в полицию поступили сведения о том, что на одном из складских комплексов произошла драка между работниками склада и охранниками.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место. Выяснилось, что изначально конфликт произошел между бригадиром и сотрудником склада. Бригадир выявил нарушение регламента сборки товара в ходе погрузки и упаковки.
Другие работники вызвали охранников. В итоге завязалась потасовка. По факту произошедшего начата проверка.
Ранее сообщалось, что в Московской области пресекли деятельность цеха по изготовлению «незамерзайки» с метанолом.