Полиция задержала 13 участников драки между охранниками и сотрудниками склада в Электростали

Полицейские установили тринадцать участников драки на складе в Электростали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Минувшей ночью в полицию поступили сведения о том, что на одном из складских комплексов произошла драка между работниками склада и охранниками.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место. Выяснилось, что изначально конфликт произошел между бригадиром и сотрудником склада. Бригадир выявил нарушение регламента сборки товара в ходе погрузки и упаковки.

Другие работники вызвали охранников. В итоге завязалась потасовка. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Московской области пресекли деятельность цеха по изготовлению «незамерзайки» с метанолом.