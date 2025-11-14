Полиция задержала группу мошенников, имитировавших чистку вентиляции в квартирах пенсионеров в Москве

Столичные правоохранители пресекли деятельность организованной группы, участники которой систематически обманывали пенсионеров, притворяясь работниками коммунальных служб. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, по данному факту задержаны семь человек.

Как установили сотрудники полиции, злоумышленники под видом сотрудников жилищных компаний проникали в квартиры пожилых людей. Под предлогом проверки они осматривали вентиляционные системы, после чего вводили владельцев жилья в заблуждение, сообщая о мнимом критическом загрязнении шахт и навязывая дорогостоящие услуги по их очистке. В случае отказа мошенники переходили к прямым угрозам, запугивая пенсионеров крупными штрафами.

В действительности необходимость в проведении каких-либо работ полностью отсутствовала, а их «выполнение» было лишь инсценировкой для вымогательства денег. В полицию уже поступило более десяти заявлений от обманутых жителей многоквартирных домов.

По фактам преступной деятельности возбуждено 12 уголовных дел по статье о мошенничестве. На данный момент все задержанные по решению суда находятся под арестом.

