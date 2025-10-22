Полиция задержала подозреваемого в расправе над мужчиной у кафе в Ленобласти

В городе Пикалево Ленинградской области произошло жестокое убийство. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash, бывший сотрудник местного кафе набросился с ножом на своего коллегу прямо на Советской улице.

Инцидент произошел в светлое время суток. Подозреваемый подошел к знакомому заведению, где находился его бывший коллега, разговаривавший в этот момент по телефону. Когда мужчина протянул руку для приветствия, экс-повар внезапно накинулся на него с ножом, нанеся множественные ранения.

Особую жестокость преступлению придает то, что, бросив истекающего кровью человека, нападавший ненадолго скрылся, но, заметив, что жертва еще подает признаки жизни, вернулся и добил ее. Обнаружила тело без признаков жизни сотрудница кафе, которая и вызвала экстренные службы.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали и задержали подозреваемого уже через 30 минут после совершения преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

