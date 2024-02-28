Полиция задержала подозреваемых в краже снегохода за 500 тысяч рублей из гаража в Подмосковье

Подмосковные полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в краже снегохода отечественного производства стоимостью 500 тысяч рублей из гаража в деревне Городково.

Владелец снегохода — 66-летний житель столицы. Он обратился с заявлением о краже в правоохранительные органы. В результате были задержаны 29-летний и 37-летний жители Тверской области. Последний ранее был судим, , сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Выяснилось, что злоумышленники взломали окно гаража гвоздодером и проникли внутрь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу, а снегоход вернули владельцу.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали мужчину, который напал с ножом на приятеля в хостеле.