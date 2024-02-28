Задержан мужчина, который напал с ножом на приятеля в одном из подмосковных хостелов

Сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего жителя Кемеровской области, который напал с ножом на приятеля в одном из хостелов в Воскресенске.

Выяснилось, что мужчины распивали спиртные напитки, затем между ними произошла драка. Один из них схватил нож и несколько раз ударил оппонента, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Пострадавшего госпитализировали. Нападавшего доставили в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за тяжкое преступление.

В ведомстве уточнили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который пытался украсть из магазина свыше 25 упаковок клея.