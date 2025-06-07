Полиция задержала в Москве подпольных оружейников, собиравших оружие в торговом центре

Расследование деятельности ОПГ было запущено еще в 2023 году. Группа лиц организовала в ТЦ «Горбушкин двор» цех по переделке и сборке огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему. Планировалось, что в дальнейшем все эти переделки будут поступать в продажу. В результате были задержаны четыре человека, в том числе двое военных пенсионеров. Всех их считают причастными к незаконному изготовлению, а также к хранению и сбыту огнестрельного оружия. Все задержанные были позже отправлены в СИЗО, им предъявлены обвинения. Дело в их отношении уже передано на рассмотрение в Дорогомиловский районный суд города Москвы.

В рамках этого же дела было задержано еще несколько человек, но позже их дела вынесли в отдельное судопроизводство.

Ранее сообщалось, что пожизненно осужденный поджигатель с Урала попытался опротестовать свой приговор. Он сжег дом, в котором находилось четыре человека, и счел слишком суровым пожизненный приговор в своем отношении. Злоумышленник попытался доказать, что не имел умысла на убийство, а только хотел уничтожить имущество. Верховный суд отклонил апелляцию.