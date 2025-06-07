Пожизненно осужденный поджигатель с Урала попытался опротестовать свой приговор

Егора Стародубцева, который сжег четверых человек вместе с домом в результате поджога, в прошлом году приговорили к пожизненному лишению свободы. Он попытался опротестовать этот приговор. Об этом рассказало РИА Новости.

Осужденный, проживавший в Свердловской области, поссорился со своими приятелями. После этого он поджег дом, в котором находились четыре человека, все они погибли при пожаре. За это ему назначили пожизненное лишение свободы. Стародубцев подал апелляцию в Верховный суд. В ней он попытался доказать, что не имел намерений кого-либо убивать. По его словам, он только «поджег сено у гаража, который находился на определенном расстоянии от дома». В результате из-за горючих материалов в гараже пламя перекинулось на веранду жилого дома. В итоге злоумышленник попросил пересмотреть его срок и назначить наказание в виде лишения свободы на определенный срок.

Суд не внял этим доводам. Он отказался принимать в расчет отсутствие злого умысла и мотива на убийство. Он оставил предыдущий приговор без изменений.

Ранее сообщалось, что была отклонена апелляция осужденного жителя Подмосковья. Ему дали пожизненное за взрыва бытового газа в жилом доме. Алексей Зарубин часто ссорился с семьей, и задумал совершить убийство супруги и детей, замаскировав его под взрыв бытового газа. В итоге этот взрыв разрушил не только его квартиру, но и большинство подъезда, убив шесть человек. Еще четверо получили серьезные ранения.