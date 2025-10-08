Полиция задержала в Рязани мужчину, напавшего с ножом на девушку у Лефортовского парка в Москве

В Рязани задержан мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на девушку у Лефортовского парка в Москве. Потерпевшая смогла оказать сопротивление и сорвать попытку изнасилования, после чего злоумышленник скрылся, но был быстро найден правоохранителями. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел ранним утром 7 октября в районе Лефортовского парка. Неизвестный, вооруженный ножом, напал на молодую женщину и попытался совершить над ней насильственные действия сексуального характера. Однако девушка не растерялась и оказала активное сопротивление, что вынудило нападавшего бежать.

Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. Столичные следователи и оперативники в сжатые сроки установили личность подозреваемого. Им оказался уроженец Самарской области, который после нападения успел уехать в Рязань, где его вскоре и задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на изнасилование и насильственных действиях сексуального характера. В ближайшее время ему предъявят официальное обвинение и изберут меру пресечения. Следствие также проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории Москвы.

