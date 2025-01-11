В Перми задержали хозяйку пекарни, где отравились около 80 человек

В Перми задержали владелицу и исполнительного директора сети пекарен «Хлебница», продукцией которой отравились около 80 человек. Точное число пострадавших еще предстоит установить.

Ответственным лицам предъявлено обвинение в предоставлении небезопасных услуг.

Следствие установило, что в период с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в торговых точках сети выпекали и продавали продукцию, качество которой не соответствует требования безопасности.

После ее употребления у покупателей возникли симптомы отравления, в результате чего они были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Предварительные исследования Роспотребнадзора выявили у пострадавших возбудитель сальмонеллеза.

Следствие ходатайствует о заключении обвиняемых под стражу.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура начала проверку обстоятельств отравления семей на базе отдыха в Башкирии.