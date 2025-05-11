Полиция задержала женщину, протаранившую несколько машин в Химках

В Химках в ночь на 11 мая произошло ЧП. Там женщина за рулем иномарки протаранила сразу несколько машин, после чего попыталась сбежать. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Типичные Химки».

В ночь на 11 мая на Сходне, автовладелица за рулем «Вольво» врезалась сразу в несколько автомашин, которые стояли припаркованными на улице Микояна. Сразу после тарана дама решила не дожидаться правоохранителей и владельцев пострадавших машин. Она бросила свое транспортное средство и решила сбежать пешком. При этом она проложила свой путь отступления через дворы. Там ее и задержали неравнодушные люди, не дав ей скрыться до появления полиции. Окончательно автоледи была задержана уже представителями дорожно-патрульной службы.

«Вот так некоторые химчане майские проводят!» — резюмирует микроблог.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на трассе Осинники — Сосновка произошло ДТП. Предполагается, что 62-летняя водитель нарушила правила дорожного движения и врезалась в трактор. Движение было приостановлено, что спровоцировало пробку. Автоледи пришлось госпитализировать.