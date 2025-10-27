Полиция задержала жителя Ейска за публикацию фото тату с запрещенной символикой

В Краснодарском крае правоохранительные органы пресекли очередной случай пропаганды запрещенной символики. В городе Ейске сотрудники полиции задержали 29-летнего местного жителя, который разместил в социальных сетях фотографии с изображением на своем теле татуировок, ассоциирующихся с сатанинским* движением.

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУ МВД по региону, молодой человек является последователем запрещенной идеологии. В отношении фигуранта были составлены два административных протокола. По итогам рассмотрения дела судом ему было назначено наказание в виде штрафа.

Ранее сообщалось, что московского ивент-менеджера оштрафовали на 2 тысячи за татуировку с коловратом.

*Международное движение сатанизма признано запрещенным и внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.