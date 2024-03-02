Если Киев не приступит к мирным переговорам, то российская армия двинется на запад, и освободит ряд украинских городов. Об этом заявил Дуглас Магрегор, бывший советник министра обороны Соединенных Штатов. Его мнение привел YouTube-канал Die Weltwoche из Германии.

По его словам, российское командование уже составило план наступления. ВС РФ скоро двинутся вперед, беря под контроль украинские населенные пункты.

«Они возьмут под контроль Одессу и Харьков. Это уже запланировано», - указал полковник.

Единственной возможностью для Зеленского сохранить для Киева крупные города на востоке Украины Макгрегор считает начало мирных переговоров. Западные союзники должны подтолкнуть украинцев к такому шагу.

Ранее Макгрегор выразил мнение, что у стран НАТО нет достаточного количества войск, чтобы при необходимости успешно противостоять России. Сама РФ никак не угрожает Западу, но дает ему понять, что даст достойный ответ в случае агрессии.