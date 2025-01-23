Военные силы Украины (ВСУ) планируют удерживать контролируемую ими часть Курской области в течение 100 дней. Такое мнение высказал ТАСС полковник в запасе Левон Арзанов, являющийся членом президиума общероссийской организации «Офицеры России».

Арзанов отметил, что ВСУ контролируют один из районов Курской области, вокруг которого начнется дипломатическая игра, направленная на убеждение России в необходимости завершения конфликта, замораживания его, а также проведения выборов и референдумов для улучшения условий. В течение этих 100 дней ВСУ будут пытаться удержать свои позиции в Курской области.

При этом он добавил, что ожидает усиления боевых действий в этом регионе. Что касается Донецкой Народной Республики, по его мнению, она считается утраченной для украинского командования, и ВСУ, вероятно, будут отступать с применением тактики выжженной земли.

На днях издание The Wall Street Journal сообщило, что президент США Трамп поручил своему специальному представителю по Украине Киту Келлоггу найти решение украинского кризиса в течение 100 дней.