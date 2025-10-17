Восемь человек попали в больницу после столкновения грузовика и микроавтобуса в Карелии

В Карелии произошла авария. Там на трассе столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус, об этом сообщило в своем телеграм-канале республиканское управление Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По словам представителей МЧС, ДТП произошло в первом часу дня пятницы, 17 октября, на федеральной трассе А-121 «Сортавала». На 328 километре этой трассы, в Питкярантском районе, столкнулись грузовая машина и микроавтобус, который перевозил людей.

«В результате ДТП госпитализированы 8 человек. Для ликвидации от МЧС Республики Карелия привлекались: 1 единица техники и 4 человека», — указали в МЧС.

Спасателям пришлось отсоединять аккумуляторы транспортных средств от клемм, чтобы от искры не вспыхнуло разлитое по дороге топливо. После этого им пришлось также смыть с дорожного полотна бензин. По свидетельству очевидцев, микроавтобус после столкновения слетел в придорожный кювет. У него сильно повреждена лобовая часть.

