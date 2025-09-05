Польша грозит Белоруссии «особыми мерами» из-за учений «Запад-2025»: что заявил Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности принять особые меры в отношении Белоруссии в случае провокаций во время совместных с Россией учений «Запад-2025». Глава правительства охарактеризовал предстоящие маневры как агрессивные и симулирующие нападение. Об этом сообщают польские СМИ.

Польша официально предупредила Белоруссию о возможных ответных действиях на фоне предстоящих масштабных учений. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава готова применить особые меры, если маневры «Запад-2025» будут сопровождаться какими-либо провокациями со стороны Минска.

Глава польского правительства дал резкую оценку характеру учений, которые пройдут в следующем году. Он отметил, что их сценарий выглядит не как оборонный, а как агрессивный, поскольку симулирует якобы полномасштабное нападение. В Варшаве заявили о готовности к решительным шагам для обеспечения своей безопасности, хотя конкретное содержание особых мер пока не раскрывается.

Ранее Зеленский сообщил о сигнале из России, который он ждал много лет.